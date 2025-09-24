Treni e disagi | Rivoluzione nel 1840 la Regione sia all' altezza dei tempi

I disagi quotidiani sulle linee ferroviarie non fanno più notizia. Anche oggi i treni Milano-Lecco subiscono pesanti ritardi e cancellazioni negli orari di punta. Di fronte a una situazione di incertezza e frustrazione, riscoprire la storia delle ferrovie lombarde offre qualche spunto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: treni - disagi

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Investimento sui binari vicino Arezzo, disagi alla circolazione dei treni sulla Firenze-Roma

Disagi per i treni dell’Alta Velocità, dopo la risoluzione ritardi fino a 40 minuti sulla linea Roma-Napoli

Momenti di frustrazione e confusione questa settimana alla stazione di Bari Centrale, dove passeggeri e turisti sono stati protagonisti di una vicenda esemplificativa dei disagi che possono verificarsi sui treni regionali pugliesi. A raccontare l’episodio è una lettr - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - X Vai su X

Treni e disagi: Rivoluzione nel 1840, la Regione sia all'altezza dei tempi.

Treni e disagi: "Rivoluzione nel 1840, la Regione sia all'altezza dei tempi" - I disagi quotidiani sulle linee ferroviarie non fanno più notizia. Come scrive leccotoday.it