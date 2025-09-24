Tremiti il Comune è stufo del Parco del Gargano | Usciamo e gestiamo noi l' Area Marina Protetta

Alla luce dell'apertura dei nuovi campi boa, il vicesindaco Gabriele Fentini sottolinea un malcontento sempre più diffuso: “Il Parco è gestito da una governance centralizzata che esclude i reali rappresentanti locali, limitando notevolmente lo sviluppo del territorio”. Nel tempo, diversi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: tremiti - comune

Tremiti, il Comune è stufo del Parco del Gargano: "Usciamo e gestiamo noi l'Area Marina Protetta" - La frattura tra l'Amministrazione comunale e l'Ente Parco dura da oltre trent'anni, sin dalla creazione dell'area marina protetta nel 1989.

Bloccati alle Tremiti dal maltempo, Comune ospita 270 turisti - Sono rientrate oggi nel porto molisano di Termoli 270 persone, fra turisti e pendolari, rimaste bloccate ieri pomeriggio alle Isole Tremiti a causa del maltempo e delle avverse condizioni meteo che ... Lo riporta ansa.it

