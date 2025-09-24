Tremitesi stanchi del Parco del Gargano | il Comune vuole la gestione dell' Area Marina Protetta

Alla luce dell'apertura dei nuovi campi boa, il vicesindaco Gabriele Fentini sottolinea un malcontento sempre più diffuso: “Il Parco è gestito da una governance centralizzata che esclude i reali rappresentanti locali, limitando notevolmente lo sviluppo del territorio”. Nel tempo, diversi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Parco del Gargano, nominato il nuovo commissario: è l’avvocato Raffaele Di Mauro - Di Mauro, capogruppo di Forza Italia a Foggia, prende il posto di Pasquale Pazienza È ufficiale: l’avvocato Raffaele Di Mauro è il nuovo ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it