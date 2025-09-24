Tre partite in 8 giorni per il Pescara | date e orari
Tre gare in una settimana rappresentano il vero test di verifica per un Pescara fresco di prima vittoria stagionale. Dopo il pareggio in rimonta con il Venezia e l'eclatante successo con l'Empoli, ecco che il Delfino è chiamato a sfidare, stavolta in trasferta, un'altra candidata alla promozione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Costretto in malattia per 40 giorni? Allo psicologo danno 288 euro: le irrisorie indennità delle Partite Iva
Jannik Sinner torna a Cincinnati: ufficiali i giorni delle partite dal 2° turno alla finale
Coppa Italia al via sulle reti Mediaset con 16 partite in 4 giorni
Quattro giorni, 42 squadre e 106 partite: il Memorial Gian Luca Civardi ha trasformato Brugherio in un grande palcoscenico per la pallavolo giovanile. Pallavolo Diavoli Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Retrocedere in #SerieB un arbitro che in pochi giorni ha rovinato due partite di #SerieA non ha alcun senso. Cioè, nei cadetti può far danni senza problemi? - X Vai su X
Torna la Coppa Italia con 8 partite in 3 giorni. E da mercoledì l’Europa League con Nizza-Roma e Aston Villa-Bologna - Torna la Coppa Italia con 8 partite in 3 giorni. Da blitzquotidiano.it
Nocerina, 3 partite in 8 giorni. Inizia un tour de force decisivo - In un campionato del genere, in cui viene premiata solo la prima classificata, troppi passi falsi possono essere fatali al termine della stagione. Scrive tuttonocerina.com