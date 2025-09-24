Tre nuovi bellissimi libri per viaggiare con la mente anche in autunno
Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live - che ripartirà. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: nuovi - bellissimi
Tre nuovi bellissimi libri da leggere nel weekend
Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno
Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno
Il Ponte del 1° Novembre chiama... Sei pronto a rispondere? Lasciati ispirare dalle nostre proposte e trasforma questo weekend lungo in un'occasione indimenticabile per scoprire nuovi bellissimi luoghi Prenota ora il tuo viaggio in bus con noi: Wh - facebook.com Vai su Facebook
Tre nuovi bellissimi libri per viaggiare con la mente anche in autunno; Tre nuovi bellissimi libri da leggere nell'ultimo weekend d'estate; Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno.
Tre nuovi bellissimi libri per viaggiare con la mente anche in autunno - Fughe da fermo: i nostri consigli settimanali per un weekend ancora ricco di storie a colori ... Secondo quicomo.it
Tre nuovi bellissimi libri da leggere prima che arrivi l'autunno - Fughe da fermo: i nostri consigli settimanali per un weekend ancora ricco di storie a colori ... Lo riporta quicomo.it