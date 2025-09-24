Tre giorni in sella per combattere il cancro torna la ' Via Romagna per lo Ior' | 240 chilometri tra salite e borghi

Torna anche nel 2025 la “Via Romagna per lo Ior”, pedalata solidale lungo i tratti più suggestivi del percorso permanente della Via Romagna, la cui tabellazione è in fase esecutiva proprio in questi mesi. Da giovedì a sabato un gruppo di ex professionisti, addetti ai lavori del mondo del ciclismo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

