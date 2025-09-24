Tutto pronto per “ Agnese per sempre ”, tre giorni sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, dedicati a “ L’Agnese va a morire ” di Giuliano Montaldo e al ruolo delle donne nella Resistenza. Da venerdì a domenica a Gherardi si terranno incontri e visite guidate a tema e, visto il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, ci sarà un omaggio speciale dedicato anche al tre volte premio Oscar di Vigarano Mainarda. "Saranno tre giorni stupendi perché – annuncia Stefano Muroni, ideatore del progetto Gherardi Il Villaggio del Cinema – non solo daremo voce al grande cinema e alla storia, ma il paese si arricchirà di un nuovo murale, dedicato proprio a “L’Agnese va a morire”". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni dedicati al cinema ’Agnese per sempre’ a Gherardi. E poi l’omaggio a Carlo Rambaldi