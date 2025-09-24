Travolto da un' auto mentre è sul monopattino | morto ragazzo di 18 anni

Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo, tra il suo monopattino e un'auto. Un ragazzo di 18 anni è morto all'ospedale di Cagliari nella serata del 23 settembre per le ferite riportate in un incidente stradale. La vittima è Kiril Kachalaba, origini ucraine ma residente a Selargius. 🔗 Leggi su Today.it

