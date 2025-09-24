Travolta e uccisa dalla sua stessa auto | il dramma di Patrizia Sciambarella

Si chiamava Patrizia Sciambarella la donna di 55 anni che ha perso la vita ieri mattina, martedì 23 settembre, in un tragico incidente domestico nel garage della sua abitazione di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Infermiera molto conosciuta e stimata, Sciambarella lavorava dal 2010 nelle Rems, le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

