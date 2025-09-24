Travolta dall' alluvione rinasce la palestra Mercuriali | ecco come è stata ricostruita
Taglio del nastro per la rinnovata palestra Mercuriali di via Isonzo, restituita alla città dopo la tragica alluvione del 16 maggio del 2023. Mercoledì la cerimonia ufficiale. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini, l'ex presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Magalò.
Travolta dall'alluvione, rinasce la palestra Mercuriali: ecco come è stata ricostruita
Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - Romagna veniva travolta da una delle peggiori emergenze idrogeologiche della sua storia recente.