Travolta dall’alluvione mentre cerca di salvare il cane | ritrovata morta la turista tedesca a Spigno
È stato ritrovato senza vita il corpo di Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni travolta dall’alluvione in un camping a Spigno Monferrato. La donna, in vacanza con il marito e i due cani, è scivolata mentre cercava di salvare il suo animale ed è stata trascinata via dalla piena del torrente Valla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: travolta - dall
Maria Teresa Camolese travolta e uccisa dall’escavatrice: è polemica sulla strettoia pericolosa
Travolta dall’auto lanciata contro un bar nel Pavese, Federica Coviello muore dopo oltre 2 settimane di ricovero
Muore travolta dall’albero: aperto fascicolo in procura a Busto. Il caso della gita non annullata
#intanto Allagamenti in Liguria: provincia di La Spezia travolta dall’acqua - X Vai su X
Telemantova. . Tragedia questa mattina a Castiglione delle Stiviere: una infermiera di 55 anni delle Rems ha perso la vita sulla rampa del garage di casa: sarebbe stata travolta dall’auto lasciata in folle mentre chiudeva la basculante. Cordoglio da parte della - facebook.com Vai su Facebook
Travolta dall’alluvione mentre cerca di salvare il cane: ritrovata morta la turista tedesca a Spigno - È stato ritrovato senza vita il corpo di Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni travolta dall’alluvione in un camping a Spigno Monferrato ... Si legge su fanpage.it