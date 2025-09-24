Travolta dall’alluvione mentre cerca di salvare il cane | ritrovata morta la turista tedesca a Spigno

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ritrovato senza vita il corpo di Andrea Holenz, turista tedesca di 64 anni travolta dallalluvione in un camping a Spigno Monferrato. La donna, in vacanza con il marito e i due cani, è scivolata mentre cercava di salvare il suo animale ed è stata trascinata via dalla piena del torrente Valla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

