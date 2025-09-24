Travolta dall’acqua nell’Alessandrino ritrovato il corpo della turista tedesca dispersa
La vittima aveva 64 anni, il cadavere recuperato 4 chilometri a valle del campeggio di Lago Isola a Spigno Monferrato. 🔗 Leggi su Lastampa.it
