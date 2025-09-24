“ Il prezzo elettorale che rischia di pagare Meloni nel non sostenere la Palestina? Secondo me, non rischia poco. La Meloni nel 2015, quando Fratelli d’Italia rappresentava ancora una destra anti-americana, filoaraba e di derivazione missina, aveva presentato al governo Renzi una mozione per riconoscere lo Stato palestinese e imporre a Netanyahu lo stop alle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania”. Lo ricorda, a Otto e mezzo (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, aggiungendo: “Meloni tuonava perché Renzi era timido. Infatti la mozione fu respinta da un Parlamento a maggioranza Pd- renziano Andava in Palestina, andava a Betlemme, faceva accordi da ministra della Gioventù nel terzo governo Berlusconi, deplorava l’uccisione di bambini, quando i bambini uccisi erano molti meno rispetto a questi, perché erano le progressive rappresaglie che faceva Netanyahu dopo ogni incursione di Hamas, non c’era lo sterminio che c’è in corso in questo momento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “L’elettorato di Meloni si ricorda bene le sue vecchie posizioni pro Gaza. La pentola rischia di esplodere”