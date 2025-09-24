Trasporto ferroviario in Valtellina | se ne parla domani a Morbegno

Sondriotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quelllo del trasporto ferroviario è un tema sicuramente caldo per la provincia di Sondrio: se ne parlerà domani a partire dalle 18 al RiCircolo di via Beato Andrea 16 a Morbegno in occasione della terza tappa (che segue quelle di Sondrio e Chiavenna) de La festa dell'Unità organizzata dal Partito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

