Trasportava rifiuti pericolosi su veicolo con targa falsa
Fermo a bordo strada e carico di un rottami metallici: è stato così che una pattuglia della Polizia provinciale ha trovato un veicolo durante un controllo del territorio nel comune di Massarosa. Gli agenti, notato il mezzo, hanno deciso di capire meglio cosa stesse accadendo e, avvicinandosi, hanno notato a pochi metri di distanza, un secondo veicolo, dello stesso colore e con la stessa targa. A quel punto è stato chiaro che una delle due targhe era l’esatta replica falsificata della prima e che la situazione meritava ulteriori approfondimenti. Il conducente del mezzo, non appena si è accorto che gli agenti avevano iniziato ad effettuare tutte le verifiche del caso, è salito a bordo di quello carico di rifiuti e ha cercato di andarsene, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che lo hanno identificato e sottoposto a indagini di polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
