Trasporta due chili di cocaina in sella a una bici rubata | arrestato

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caldarola, 24 settembre 2025 – In sella a una bici rubata, trasportava droga. Un ingente quantitativo di cocaina, verosimilmente destinato al mercato nel suo luogo di residenza. Un 58enne di Ancona è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Tolentino e portato a Montacuto. Ieri mattina, intorno alle 8.30, i militari del Radiomobile, durante un posto di controllo nel territorio di Caldarola, hanno notato l’uomo sulla bicicletta, di marca e colore corrispondente a una di quelle ricercate a seguito di una denuncia di furto in ambito provinciale negli ultimi giorni, e di un certo valore economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

