Trasferta a L’Aquila Esame Recanatese vietate distrazioni

Siamo appena alla quarta giornata e dunque non è certo un esame di maturità ma la gara odierna a l’Aquila (inizio alle 18) rappresenta per la Recanatese il primo confronto, estremamente impegnativo, contro una big del girone che, sul mercato, ha fatto man bassa di elementi di categoria superiore, a partire dagli ex ascolani Tavcar e Buchel, passando per il bomber Claudio Sparacello (vice capocannoniere del girone D lo scorso anno con i suoi 13 gol nella Pistoiese) per giungere al centrocampista Enrico Zampa, transitato anche ad Ancona ed ex capitano del Matera. Il pezzo forte, tuttavia, crediamo sia stata la conferma di Pablo Ezequiel Banegas che, in due stagioni con i rossoblù, ha messo a segno la bellezza di 33 reti e rappresenta un velo valore aggiunto per la squadra ed uno spauracchio per gli avversari visto che con i suoi numeri può essere determinante in ogni momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trasferta a L’Aquila. Esame Recanatese, vietate distrazioni

In questa notizia si parla di: trasferta - aquila

Seconda vittoria consecutiva ( e prima in trasferta) per L'Aquila di mister Pochesci. I rossoblù battono 3-0 a domicilio il Castelfidardo grazie ai gol di Di Renzo, Sparacello e Ndoye. di Angelo Liberatore - facebook.com Vai su Facebook

Oggi piangiamo Francesco Ortucci di 55 anni di Casaluce (Caserta), impiegato presso una ditta edile dell'Aquila.E’ caduto da un ponteggio alto una decina di metri. Inutili i soccorsi. Morto in trasferta - X Vai su X

Trasferta a L’Aquila. Esame Recanatese, vietate distrazioni - Siamo appena alla quarta giornata e dunque non è certo un esame di maturità ma la gara odierna a l’Aquila (inizio alle 18) rappresenta per la Recanatese il primo confronto, estremamente impegnativo, c ... Segnala msn.com

Indennità di trasferta e diaria: le regole su tasse e rimborsi - I CCNL e CPT dell’edilizia (piccole e medie industrie) dispongono che in caso di missione con spese sostenute dal datore non spetti alcun compenso per il lavoro svolto lontano dalla residenza. Secondo pmi.it