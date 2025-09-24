Trasferito nel carcere di Treviso il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta

È stato trasferito nel carcere di Treviso il detenuto che ha aggredito alla fine del mese di agosto Filippo Turetta, colpendolo con un pugno all’interno della casa circondariale di Montorio Veronese dove il giovane è recluso per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Secondo quanto apprende LaPresse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: trasferito - carcere

Andrea Cavallari in Spagna con un “kit del fuggiasco”. Sarà trasferito nel carcere di Brians

Detenuto suicida in carcere, ci aveva provato il giorno prima. Era stato trasferito da poco

Francis Kaufmann trasferito nel reparto di psichiatria per aver distrutto la cella del carcere: domani il rientro in Italia

Il giovane è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Bologna, l’ex Nar Cavallini trasferito dal carcere di Terni a Rebibbia - X Vai su X

Trasferito nel carcere di Treviso il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta; Trasferito nel carcere di Treviso il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta; Caso Cecchettin, trasferito a Treviso il detenuto che aveva aggredito Filippo Turetta.

Il detenuto «super obeso» pesa 260 chili e da un mese è in ospedale a Cuneo: nessun carcere in Italia ha celle abbastanza grandi per ospitarlo - L'uomo, 50 anni, è stato condannato per truffa e ritenuto inadatto alla detenzione, ma ora anche l'ospedale Santa Croce non può più ospitarlo ... msn.com scrive

Turetta aggredito in carcere a Verona, colpito con un pugno da un altro detenuto. Gino Cecchettin: «La violenza è sempre sbagliata» - condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di ... Da ilmessaggero.it