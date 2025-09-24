Trasferito il detenuto che aveva aggredito Filippo Turetta nel carcere di Verona

Il 55enne che ad agosto aveva colpito Filippo Turetta a Montorio è stato trasferito a Treviso. Dopo l’aggressione era finito in isolamento, poi aveva protestato rifiutando cibo e farmaci. Il 23enne resta in cella ergastolano per l’omicidio di Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trasferito - detenuto

Detenuto suicida in carcere, ci aveva provato il giorno prima. Era stato trasferito da poco

Il taorminese detenuto a "Alligator Alcatraz" è stato trasferito, si avvicina il rimpatrio

Detenuto aggredisce quattro agenti, trasferito

Pugno in faccia a Turetta in carcere a Montorio: detenuto 55enne trasferito a Treviso https://telenuovo.it/2025/09/24/colpi-turetta-in-carcere-trasferito-a-treviso-lepisodio-alcune-settimane-fa-a-montorio… - X Vai su X

Il 22enne condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin colpito con un pugno da un altro detenuto. L’aggressore trasferito e sanzionato - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì; Trasferito nel carcere di Treviso il detenuto che ha aggredito Filippo Turetta; Caso Cecchettin, trasferito a Treviso il detenuto che aveva aggredito Filippo Turetta.

Turetta aggredito in cella, il detenuto che lo ha colpito è stato trasferito nel carcere di Treviso - Verona, l'uomo di 55 anni che aveva picchiato il giovane è stato portato nella casa circondariale trevigiana. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì - Leggi su Sky TG24 l'articolo Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì ... Lo riporta tg24.sky.it