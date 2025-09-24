Transcoop affianca Ana Maria Vitelaru

La reggiana Ana Maria Vitelaru – campionessa di handbike, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e fresca vincitrice di argento e bronzo ai Mondiali 2025 nelle specialità strada e cronometro – ha siglato un accordo di collaborazione con Transcoop, il gigante reggiano dei trasporti, 250 imprese associate. "Questa collaborazione – annuncia l’azienda – va oltre la semplice sponsorizzazione: rappresenta un impegno concreto verso lo sport e i valori che animano il nostro progetto aziendale InclusivT, nato per promuovere una cultura inclusiva, la parità di genere e il sostegno alle categorie più fragili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it