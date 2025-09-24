Tramvia chiusa la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli
Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Il prossimo finesettimana è in programma un intervento nell’ambito del cantiere G2 in viale Europa. Si tratta della posa della conduttura dell’acquedotto in corrispondenza dell’incrocio del viale con la rampa di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Una fuga di gas vicino al centro di Firenze. È avvenuta nella mattina di oggi, martedì 26 agosto, al cantiere della tramvia in piazza Donatello. La piazza è chiusa temporaneamente al traffico. Video e articolo di Leonardo Becchi su Repubblica Firenze - facebook.com Vai su Facebook
#sciopero #atac iniziata alle 20 la terza frazione. #metro A: ultime corse alle ore 20 poi chiusura; #metro B/B1 e C proseguono il servizio. Ferro tramvia Termini-Centocelle: ultime corse alle 20 da (ponte Casilino e Centocelle) poi chiusura. - X Vai su X
Lavori tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli - Dalle 21 di venerdì 26 settembre sarà quindi interrotta la circolazione sulla rampa del Viadotto che collega la direttrice del viadotto verso Rovezzano e viale Europa in direzione di Bagno a Ripoli. 055firenze.it scrive
Tramvia, finiti i lavori nella curva in via Iacopo da Diacceto: da domenica la T1 torna regolare - I lavori di sostituzione dei binari usurati nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto si sono conclusi con successo, in anticipo rispetto al cronoprogramma. Da lanazione.it