Tramvia chiusa la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli

Firenzetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Il prossimo finesettimana è in programma un intervento nell’ambito del cantiere G2 in viale Europa. Si tratta della posa della conduttura dell’acquedotto in corrispondenza dell’incrocio del viale con la rampa di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tramvia - chiusa

Tramvia, chiusa la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli; Tramvia, chiudono le due rampe del viadotto Marco Polo: riapertura prevista a fine agosto; Lavori tramvia, chiusura delle due rampe del viadotto Marco Polo.

tramvia chiusa rampa viadottoLavori tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli - Dalle 21 di venerdì 26 settembre sarà quindi interrotta la circolazione sulla rampa del Viadotto che collega la direttrice del viadotto verso Rovezzano e viale Europa in direzione di Bagno a Ripoli. 055firenze.it scrive

Tramvia, finiti i lavori nella curva in via Iacopo da Diacceto: da domenica la T1 torna regolare - I lavori di sostituzione dei binari usurati nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto si sono conclusi con successo, in anticipo rispetto al cronoprogramma. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tramvia Chiusa Rampa Viadotto