Tramvia chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli
Firenze, 24 settembre 2025 - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Il prossimo finesettimana è in programma un intervento nell’ambito del cantiere G2 in viale Europa. Si tratta della posa della conduttura dell’acquedotto in corrispondenza dell’incrocio del viale con la rampa di discesa del Viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli. Dalle 21 di venerdì 26 settembre sarà quindi interrotta la circolazione sulla rampa che collega la direttrice del viadotto verso Rovezzano e viale Europa in direzione di Bagno a Ripoli. Termine previsto le 5 del mattino di lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tramvia - chiude
Chiude lo Chalet Bellariva, addio a sessant’anni di musica sull’Arno. Il gestore: “Noi murati dentro i cantieri della tramvia”
Arriva puntuale come la tramvia, la resa dei conti da parte dei commercianti del centro storico, zona San Marco, per i mancati guadagni patiti durante i cantieri della #VACS e per gli sgravi fiscali mai attuati: hanno notificato agli uffici dello Sviluppo Economico - facebook.com Vai su Facebook
Tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli; Lavori tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli; Tramvia, chiudono le due rampe del Viadotto Marco Polo.
Lavori tramvia, chiude la rampa del viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli - Dalle 21 di venerdì 26 settembre sarà quindi interrotta la circolazione sulla rampa del Viadotto che collega la direttrice del viadotto verso Rovezzano e viale Europa in direzione di Bagno a Ripoli. Da 055firenze.it
Tramvia, finiti i lavori nella curva in via Iacopo da Diacceto: da domenica la T1 torna regolare - I lavori di sostituzione dei binari usurati nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto si sono conclusi con successo, in anticipo rispetto al cronoprogramma. Scrive lanazione.it