Tragico incidente a Madone | muore il motociclista 29enne Kevin Colombo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro fatale nella serata del 23 settembre. Kevin Colombo, 29 anni, residente a Villa d’Adda, ha perso la vita dopo un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, 23 settembre intorno alle 19.50, nel centro di Madone, in provincia di Bergamo. Trasportato d’urgenza all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il giovane non è sopravvissuto alle gravissime ferite. La dinamica dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, Colombo stava percorrendo la strada che da Filago porta a Ponte San Pietro in sella alla sua Kawasaki Z900. All’altezza di via della Croce, un’ Opel Corsa guidata da un 23enne di Dalmine avrebbe effettuato una svolta a sinistra tagliandogli la strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Madone: muore il motociclista 29enne Kevin Colombo

