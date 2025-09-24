Tragedia di Brivio resta in carcere l' investitore | rischia 14 anni di carcere

Resta in carcere Krzystof Jan Lewandoski, il 34enne polacco arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni di Paderno d'Adda investite e uccise sabato 20 settembre a Brivio dal furgone condotto dall'uomo mentre si dirigevano verso la festa del paese. Il giudice per le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

La tragedia di Brivio, l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre

tragedia brivio resta carcereTRAGEDIA DI BRIVIO, RESTA IN CARCERE IL 34ENNE CHE HA INVESTITO GIORGIA E MILENA - LECCO – L’autista polacco Krzystof Jan Lewandowski, 34enne, accusato di omicidio stradale plurimo con l’aggravante della guida sotto l’effetto di stupefacenti resta in carcere. lecconews.news scrive

tragedia brivio resta carcereLa tragedia di Brivio, l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre - Il giovane polacco: “Un automobilista che arrivava dall’altra parte mi ha abbagliato, quando mi sono accorto di loro era troppo tardi”. Scrive msn.com

