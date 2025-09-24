Tragedia della solitudine a Torino Bertolla | cadavere di un uomo trovato in casa era morto da oltre una settimana
Il cadavere in avanzato di decomposizione di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, in uno dei caseggiati di strada della Verna 28 a Torino, dove abitava. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, i vigili del fuoco del distaccamento di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
