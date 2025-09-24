Tragedia al circo l’addestratore muore sbranato dalla sua tigre

Tragedia in Oklahoma, un addestratore muore sbranato da una tigre durante uno show. Un episodio che riaccende il dibattito sulla cattività Il confine tra passione e pericolo è spesso sottile. E a volte si rompe in maniera tragica e definitiva. È quanto accaduto in Oklahoma, alla Growler Pines Tiger Preserve. L’addestratore di tigri Ryan Easley è stato attaccato mortalmente da una tigre. – Cityrumors.it L’attacco è avvenuto nel corso di uno spettacolo, davanti agli occhi terrorizzati della moglie e della figlia piccola. Ha squarciato un’atmosfera che, fino a un attimo prima, era fatta di magia e meraviglia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

