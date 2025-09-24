Tragedia a Fiumicino | madre 34enne travolta e uccisa mentre camminava con il figlio di 8 anni

Nella serata di martedì 23 settembre Simona Bortoletto, 34 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre camminava con il figlio di otto anni. Il piccolo fortunatamente è rimasto illeso. Erano passate da poco le 20:30 quando madre e figlio stavano percorrendo via Redipuglia, tornando verso casa. Secondo le prime ricostruzioni, i due camminavano a bordo strada: la donna teneva per mano il bambino per proteggerlo dal traffico. All’improvviso, una Smart guidata da un ragazzo di 30 anni, proveniente dalla stessa direzione, ha centrato Simona in pieno, trascinandola per diversi metri. Per lei non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Open.online

