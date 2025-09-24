Tragedia a Fiumicino donna investita mentre attraversa la strada col figlio | morta sul colpo

Dramma a Fiumicino, dove una donna di 35 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa. La vittima stava attraversando la strada insieme al figlioletto di 8 anni, quando una Smart è piombata sui due, colpendo in pieno la donna. Purtroppo per quest'ultima non c'è stato nulla da fare. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la tragedia si è verificata nella serata di ieri, intorno alle 22.00. La vittima, Simona Bortoletto, stava camminando con suo figlio nel quartiere di Isola Sacra, quando, arrivata nei pressi della rotatoria, è stata sorpresa da una Smart in corsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia a Fiumicino, donna investita mentre attraversa la strada col figlio: morta sul colpo

In questa notizia si parla di: tragedia - fiumicino

Tragedia all’Aeroporto di Fiumicino: un operaio è morto a seguito di una caduta dal tetto di un’officina

Tragedia in spiaggia tra Fiumicino e Focene, uomo annega tra le onde

Tragedia in mare: uomo di 50 anni muore annegato durante un bagno. Era in spiaggia con alcuni amici. La tragedia tra Fiumicino e Focene

ECCO CHI E' LA VITTIMA- Tragedia nel pomeriggio in via Is Mirrionis. Si trovava alla guida della sua auto quando è stato improvvisamente colto da un malore. L’uomo ha prima urtato un’altra vettura e subito dopo è andato a schiantarsi contro le fioriere della r - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Fiumicino: donna investita e uccisa da un automobilista; Tragedia a Fiumicino: donna investita in via Redipuglia; Dramma a Fiumicino, Simona Bortoletto investita e uccisa mentre teneva per mano il figlio di 8 anni.

Tragedia a Fiumicino, donna investita mentre attraversa la strada col figlio: morta sul colpo - Dramma a Fiumicino, dove una donna di 35 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa. Lo riporta msn.com

Investita e uccisa mentre passeggia col figlio: tragedia a Fiumicino - Una donna è stata investita e ha perso la vita sul colpo mentre passeggiava con il figlio. Segnala livesicilia.it