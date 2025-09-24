Tragedia a Fiumicino | donna investita in via Redipuglia
Fiumicino, 24 settembre 2025 – Tragedia a Fiumicino dove nella tarda serata di ieri un grave incidente stradale si è verificato in via Redipuglia. Intorno alle 22:00, una donna di 35 anni è stata investita da una Smart mentre si trovava in strada. L’impatto è stato fatale: la vittima è morta sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso. Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare aiuto. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato denunciato per omicidio stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
