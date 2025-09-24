Tragedia a Fiumicino 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra
(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L'impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: tragedia - fiumicino
Tragedia all’Aeroporto di Fiumicino: un operaio è morto a seguito di una caduta dal tetto di un’officina
Tragedia in spiaggia tra Fiumicino e Focene, uomo annega tra le onde
Tragedia in mare: uomo di 50 anni muore annegato durante un bagno. Era in spiaggia con alcuni amici. La tragedia tra Fiumicino e Focene
Domani in edicola su LA PROVINCIA di Fiumicino L'eterna questione Alitalia, l'operaio morto ad Ostia .? E molto altro... REDAZIONE: VIA MARTINENGO, 72 - FIUMICINO - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa da un'auto; Travolta da un'auto mentre attraversa la strada con il figlio, morta una 35enne; Incidente a Fiumicino: donna investita e uccisa da un automobilista.
Fiumicino, donna attraversa la strada e viene travolta da una Smart. Illeso il figlio. I residenti: «Tragedia annunciata» - È successo martedì sera poco dopo le 22 mentre la lavoratrice tornava a casa, in via Redipuglia. Come scrive roma.corriere.it
Travolta da un'auto mentre attraversa la strada con il figlio, morta una 35enne - L'incidente a Isola Sacra nella tarda serata di martedì, alla guida un 36enne denunciato per omicidio stradale (ANSA) ... Si legge su ansa.it