Traffico paralizzato e caos a Porta San Felice tra cantieri del tram e Cersaie

Una mattinata da dimenticare quella che ha accolto gli automobilisti bolognesi lungo i viali e nelle zone di Porta San Felice, Andrea Costa e Saragozza. I cambiamenti alla viabilità legati ai cantieri della linea rossa del tram, uniti al traffico straordinario causato dal Cersaie, il salone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: traffico - paralizzato

Camion si inclina durante i lavori del tram, traffico paralizzato in via Emilia Ponente

Caos treni, travolto sui binari: traffico paralizzato. La situazione

“Volato fuori dall’auto”. Incidente spaventoso in Italia, il bilancio è drammatico: traffico paralizzato

Tangenziale di Salerno in tilt: traffico paralizzato tra pioggia e lavori - facebook.com Vai su Facebook

#FdI al fianco dei cittadini di #SanBasilio contro il “Black Point” Provvedimento avventato: traffico paralizzato, code, disagi per famiglie, scuole e attività commerciali. Chiediamo di fare un passo indietro e coinvolgere la comunità #Roma #viabilità #trasporti - X Vai su X

Traffico paralizzato e caos a Porta San Felice tra cantieri del tram e Cersaie; Monza, caos parcheggi al Parco: un Primo maggio tra code e attese di un’ora. “Eravamo imprigionati”; Ivrea, tamponamento in corso Garibaldi: traffico paralizzato fino a Porta Aosta e una donna in ospedale.

Perché il traffico di Bologna è paralizzato? Ecco cosa sta succedendo tra Saragozza e San Felice - Un maxi ingorgo ha costretto gli automobilisti a ore di code, tra clacson impazzi e arrabbiature. Come scrive msn.com

Caos in via Elisa, Vivere il Centro Storico: “Nessuno tocchi il varco di Porta San Gervasio” - La soluzione del comitato al traffico in tilt per la scuola: "Vigili alla porta: prosegue solo chi ha permesso per il centro" ... Riporta luccaindiretta.it