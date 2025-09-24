Traffico nel caos a Como dopo il nubifragio | Statale per Lecco chiusa da Lipomo e disagi in tutta la città

Mattinata difficile per la viabilità a Como, segnata duramente dai danni del maltempo. La via Statale per Lecco in direzione Como è chiusa all’altezza di Lipomo a causa dell’impraticabilità del sottopasso del setificio. Il traffico proveniente da Lecco viene deviato su via Oltrecolle, con code e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: traffico - caos

La tecnologia contro il caos sul ponte San Michele di Paderno: arriva Orione e regolerà il traffico in base al flusso di auto

Caos treni, travolto sui binari: traffico paralizzato. La situazione

Terminal bus, Moretti (Civico22): “Lavori fermi e caos traffico, il Comune faccia chiarezza”

Caos nei cieli in #Europa: #droni non identificati bloccano il traffico aereo, segnalate altre intrusioni | FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Ciclabile Valpolcevera e caos traffico, con la scuola riecco le criticità: il punto sulle modifiche al progetto https://ift.tt/GtkjL9B https://ift.tt/qOBtzjT - X Vai su X

Traffico nel caos a Como dopo il nubifragio: Statale per Lecco chiusa da Lipomo e disagi in tutta la città; Como, per arginare acqua e fango in tangenziale spunta una paratia. A Monte Olimpino caos traffico; Como, per arginare acqua e fango in tangenziale spunta una paratia. A Monte Olimpino caos traffico.

Como, per arginare acqua e fango in tangenziale spunta una paratia. A Monte Olimpino caos traffico - Mattina ancora di gran lavoro e di disagi nella zona tra via Santa Mara, fin lungo la Tangenziale di viale Innocenzo. Si legge su comozero.it

Dopo la pioggia, allagamenti e frane nel Comasco - Migliaia di persone, in auto, sui camion o su carretti trainati da asini carichi di mobili ed ... Secondo laregione.ch