Il trading online è diventato negli ultimi anni uno strumento sempre più diffuso per chi desidera investire i propri risparmi. Accanto alle piattaforme autorizzate e regolamentate, però, proliferano siti e operatori abusivi che mirano a truffare gli utenti. Secondo la Polizia Postale, le denunce per false proposte di investimento sono in costante crescita. Nel 2024 in Italia le truffe del trading online hanno fatto guadagnare ai finti broker 147 milioni di euro (80% del totale delle somme sottratte). In tre anni invece due organizzazioni con sede in Georgia e Israele hanno truffa circa 32mila vittime nel mondo e ottenuto 275 milioni di dollari secondo il report di Scam Empire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Trading online: 5 segnali per riconoscere subito una truffa