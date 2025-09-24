Pisa, 24 settembre 2025 – Una serata immersiva tra parole e musica, dedicata al racconto dell'Arno, in occasione della giornata mondiale dei fiumi. Sabato 28 settembre allo spazio Mumu l'iniziativa organizzata da Acquario della Memoria e associazione Vivavoce nell'ambito del progetto «Atlante delle Rive» ideato da Marco Paolini per raccontare i corsi d’acqua d’Italia. Si parte alle 18.30, con la presentazione del libro Maldifiume (Ediciclo editore) di Simona Baldanzi, con la presenza dell'autrice intervistata dallo scrittore Matteo Pelliti. Il dialogo si alternerà a momenti di lettura ad alta voce del testo a cura degli attori di VivaVoce, con l'accompagnamento musicale dal vivo a cura di Linda Palazzolo (voce e percussioni) e Paolo Pewee Durante (tastiera elettronica). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra Maldifiume e Memorie d'Arno: allo spazio Mumu le iniziative di 'Atlante delle Rive'