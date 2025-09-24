Toyota Corolla Cross la prova de Il Fattoit – Più comfort tecnologia e la novità GR Sport – FOTO
Il restyling della Toyota Corolla Cross segna un passo in avanti per il suv compatto giapponese, che si presenta con un design più curato, contenuti tecnologici aggiornati e l'arrivo della versione GR Sport, inedita per questo modello. Un'evoluzione pensata per consolidarne la posizione in un segmento competitivo, dove si confronta con una concorrenza agguerrita. Il nuovo frontale adotta una griglia a nido d'ape ridisegnata, fari Matrix LED e, sulle versioni di gamma alta, un faro centrale con abbaglianti adattivi.
In questa notizia si parla di: toyota - corolla
