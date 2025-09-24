Il trentennale del film Pixar, tornato in sala dal 21 al 25 settembre, è stata l'occasione per parlarne con la voce originale di Andy, John Morris. Nel nostro lavoro ci capita spesso di parlare con attrici e attori che hanno segnato la nostra esistenza in un modo o nell'altro, di ascoltarli parlare e non vedere loro ma i personaggi a cui hanno dato vita. È capitato anche parlando con John Morris,voce originale dell'Andy di Toy Story: lì, collegato su Zoom, ci bastava chiudere gli occhi per sentire il ragazzino la cui vita è stata divisa tra due giocattoli, in cui tutti ci siamo immedesimati perché quel conflitto tra vecchio e nuovo l'abbiamo vissuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story: a 30 anni dall'uscita ritroviamo tutta l’emozione del doppiatore di Andy