Toy Story | a 30 anni dall' uscita ritroviamo tutta l’emozione del doppiatore di Andy

Il trentennale del film Pixar, tornato in sala dal 21 al 25 settembre, è stata l'occasione per parlarne con la voce originale di Andy, John Morris. Nel nostro lavoro ci capita spesso di parlare con attrici e attori che hanno segnato la nostra esistenza in un modo o nell'altro, di ascoltarli parlare e non vedere loro ma i personaggi a cui hanno dato vita. È capitato anche parlando con John Morris,voce originale dell'Andy di Toy Story: lì, collegato su Zoom, ci bastava chiudere gli occhi per sentire il ragazzino la cui vita è stata divisa tra due giocattoli, in cui tutti ci siamo immedesimati perché quel conflitto tra vecchio e nuovo l'abbiamo vissuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
