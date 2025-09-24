Totti supera Del Piero | la classifica su TvPlay da non credere

Abbiamo chiesto all’ex difensore di Juventus e Vicenza la classifica di quattro dei maggiori talenti italiani Chi non ha mai fatto la classifica personale dei migliori calciatori. E soprattutto quante volte ci siamo trovati a paragonare i due numeri dieci più iconici degli ultimi 30 anni. Meglio Del Piero o Totti? Meglio mamma o papà? Persino Marcello Lippi al Mondiale 2006 aveva questi problemi. Francesco Totti partiva davanti nelle gerarchie in quella Nazionale ricca di campioni, ma era appena rientrato da un brutto infortunio. E quando poteva veniva risparmiato. Del Piero era l’asso da giocare a gara in corso, che aveva disputato un pre-Mondiale non brillante. 🔗 Leggi su Tvplay.it

