I più grandi appassionati già ne saranno al corrente, ma da quest’anno l’eterno Capitano della Roma Francesco Totti potrà finalmente essere utilizzato sui campi virtuali di EA FC26 (nuovo nome dello storico FIFA) dopo che negli scorsi anni la sua card era a disposizione solamente di Konami. L’ex numero 10 giallorosso sarà dunque disponibile come Icon nel noto videogioco della casa produttrice canadese, con i videogiocatori e soprattutto i tifosi giallorossi che avranno finalmente la possibilità di utilizzarlo in game. Proprio in occasione della presentazione della carta anche per FC Mobile, Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social di EA Sports, focalizzandosi sul cosa significhi indossare la fascia da capitano: “ Hai una cosa diversa rispetto a tutti gli altri giocatori, hai una responsabilità grade sia in campo sia fuori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Totti: “Fare il capitano è una responsabilità dentro e fuori dal campo”