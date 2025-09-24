Tempo di lettura: 2 minuti È stata pronunciata oggi la sentenza d’Appello per Ludovico Lepore, 53 anni, condannato in primo grado a otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione per le accuse di tortura, sequestro di persona e rapina. Il Tribunale d’Appello ha ridotto la pena a sette anni, confermando la responsabilità dell’imputato nella vicenda legata a un brutale pestaggio avvenuto nel Rione Libertà, nel quale tre giovani furono aggrediti per un presunto furto mai accertato. Lepore, difeso dall’avvocato Fabio Ficedolo, unico dei quattro imputati a scegliere il rito abbreviato, era stato giudicato dal Gup Pietro Vinetti, che aveva riconosciuto anche una provvisionale di 10mila euro in favore delle parti civili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torture al Rione Libertà, in Appello ridotta la pena per Ludovico Lepore