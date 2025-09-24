Torricella scuolabus | installata nuova rampa per disabili
Tarantini Time Quotidiano “Il nostro scuolabus ha una nuova rampa di accesso automatica, a norma, dedicata ai nostri piccoli concittadini con disabilità, anche motorie. Un intervento concreto che nasce dall’attenzione della nostra Amministrazione Comunale, in particolare dal consigliere delegato alle Politiche Sociali Angelo Santo Caputo, verso i più fragili e per garantire maggiore sicurezza e inclusione”. Ad annunciarlo è il sindaco di Torricella, Francesco Turco, con un post sul proprio profilo social. “Con questa iniziativa, finalmente, andiamo a rimediare ad una gestione approssimativa e dannosa degli anni passati che non aveva garantito le adeguate condizioni di accessibilità, producendo problemi burocratici, denunce e contenziosi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: torricella - scuolabus
