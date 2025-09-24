Torrecuso capitale culturale d’Italia | le autorità celebrano il trionfo di Annamaria Venere

Torrecuso, 24 settembre 2025 – Non è stata solo una presentazione letteraria, ma un vero e propri o evento istituzionale che ha sancito definitivamente l ‘ingresso di Torrecuso nell’olimpo dei centri culturali italiani. La presenza di autorità regionali, provinciali e locali alla presentazione di “ Delitti a Torrecuso” di Annamaria Venere ha trasformato piazza Sant’Erasmo in un palcoscenico di rilevanza nazionale, dove cultura e istituzioni si sono unite per celebrare un successo che va ben oltre i confini letterari. Il parterre istituzionale da grande evento. La presenza qualificata di rappresentanti istituzionali ha conferito all’evento una dimensione ufficiale che ne ha sottolineato l’importanza strategica per l’intero territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it