Tornano le presentazioni gratuite condotte dai direttori dei musei del Dorsoduro Museum Mile

Veneziatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un suggestivo viaggio a tappe lungo il miglio dell’arte del sestiere veneziano di Dorsoduro, scandito dal tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il patrimonio artistico e architettonico, accompagnerà il pubblico in una due giorni di presentazioni d’eccezione per scoprire o ri-scoprire. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tornano - presentazioni

Tornano le presentazioni gratuite condotte dai direttori dei musei del Dorsoduro Museum Mile.

Cerca Video su questo argomento: Tornano Presentazioni Gratuite Condotte