Tornano le Magic Hours a San Marino Outlet con sconti imperdibili Dj Set e live dei Moka Club

Sei ore di shopping a prezzi imperdibili, accompagnate da un concerto live dall’energia travolgente e dal Dj Set fino a tarda serata: venerdì 3 ottobre tornano le Magic Hours a San Marino Outlet.Le Magic Hours a San Marino Outlet tra sconti e intrattenimentoLa promozione più attesa dell’anno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tornano - magic

Creature attese tornano in magic: the gathering con novità sorprendenti

Tornano le fatine, il trailer di 'Winx Club: The Magic Is Back'

Venerdì 19 settembre all'osteria al Borgo tornano MAGIC JUKEBOX dei nostri grandi amici Adriana Donaggio e Pietro M Rock Zanetti con la new entry in formazione di Nicola Brugnaro alla batteria x una super serata punk 77! Sarà un grande serata quindi es - facebook.com Vai su Facebook

Il 13 giugno a San Marino Outlet Experience tornano le ore magiche; Venerdì 13 giugno tornano le Magic Hours a San Marino Outlet Experience; Ore magiche e shopping imperdibile a San Marino Outlet Experience.

Le Magic Hours a San Marino Outlet tra sconti e intrattenimento - Sei ore di shopping a prezzi imperdibili, accompagnate da un concerto live dall’energia travolgente e dal Dj Set fino a tarda serata: venerdì 3 ottobre tornano le Magic Hours a San Marino Outlet. Lo riporta riminitoday.it

Shopping, magia e circo sotto le stelle: tornano le Magic Hours all’Outlet di San Marino - Con l’orario di apertura dell’outlet prolungato fino alla mezzanotte, quest’anno saranno ben sette le ore di acquisti ... Lo riporta altarimini.it