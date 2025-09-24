Tornano i ’mercoledì di Coppa’ L’Una Hotels attende le avversarie
Belli di notte, si spera. Nonostante la bruciante eliminazione dalla ‘Basketball Champions League’, la Pallacanestro Reggiana avrà comunque l’opportunità di tenere alti i colori biancorossi in un’appassionante competizione europea. La truppa di Priftis parteciperà infatti alla ‘ Fiba Europe Cup ’, di fatto la quarta kermesse per importanza dopo l’inarrivabile Eurolega e le due ‘alternative’, di buonissimo livello, rappresentate dall’Eurocup e dalla ‘Bcl’. Capitan Vitali e compagni sono stati inseriti nel ‘ Girone J ’ che si completerà proprio in questi giorni dopo le ultime fasi dei vari qualification round. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
