Tornano i Giovedì letterari al Centro Studi Edoardo Vitale

Genovatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano i giovedì letterari organizzati da So.Crem al Centro Studi Edoardo Vitale. Si tratta di incontri aperti al pubblico e a ingresso libero, che si svolgeranno sempre alle 18. I “Giovedì letterari” prevedono una parte di ascolto che inizia sempre con un momento conviviale con aperitivo. Gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tornano - gioved

Tornano dal 23 agosto le visite guidate del centro storico di Vicenza - Appuntamento, a partire dal 23 agosto e fino a dicembre, ogni sabato pomeriggio in Piazza Matteotti per due ore di giro alla scoperta dei più ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Gioved236 Letterari Centro