Ci si vede al Corvetto. O meglio: al Teatro della Quattordicesima. Che risorge dalle sue polveri. Lì nel cuore dell’ex Zona 14. Dopo 12 anni di chiusura e una meticolosa ristrutturazione, che ha ridato vita alla storica sala di quartiere e al suo palco imponente (oltre 100 mq), con una platea capace di accogliere fino a 425 spettatori. Questi i numeri. Intorno a cui è nato il progetto di Moma Studios, realtà che da tempo lavora nel mondo della danza, guidata da Pietro Froiio. Che si è aggiudicata il bando di Municipio 4 per la concessione della struttura comunale per i prossimi 12 anni. Una dozzina di stagioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tornano (alla grande) “Quelli della Quattordicesima“

