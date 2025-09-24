Torna lo Zen book festival l' evento tra laboratori di lettura e giochi dedicato ai bambini

Torna dal 25 a 27 settembre per la sua sesta edizione lo “ZenBook Festival”, il primo e unico festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza a Palermo che nasce e cresce nel quartiere Zen. Non una semplice rassegna culturale, ma un appuntamento che negli anni si è affermato come spazio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it