Torna l' Happy Rally Day
Torna l’appuntamento con Happy Rally Day, la manifestazione che unisce motori e disabilità, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’evento si terrà domenica 28 settembre nella zona industriale di Piedimulera, dove piloti di comprovata esperienza avranno il piacere di condurre sulle auto da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - happy
Tre giorni di sconti, musica e degustazioni! Dal 26 al 28 settembre torna l’appuntamento con Happy Weekend a Sicilia Outlet Village! Scopri in anteprima le nuove collezioni e approfitta di sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle firme più prestigiose, su brand - facebook.com Vai su Facebook
Torna l'Happy Rally Day; Happy Rally Day 2025; Kiwanis Club Domodossola: Spinozzi confermato alla guida del sodalizio.
Torna l'Happy Rally Day - L’evento si terrà domenica 28 settembre nella zona industriale di Piedimulera, dove piloti di comprovata esperienza avranno il piacere di condurre sulle auto da rally persone con disabilità, regalando ... Riporta novaratoday.it
Successo per Happy Rally Day di Aci a Domodossola - Un successo di partecipazione quello di "Happy Rally Day", la manifestazione che s'è svolta ieri, domenica 15 ottobre 2023, in piazza Fontana Buona a Domodossola. ansa.it scrive