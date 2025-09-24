Torna l' Action Sport Expo | due giorni di outdoor e adrenalina a Riva Trigoso
Sabato 27 e domenica 28 settembre Riva Trigoso si trasformerà nel cuore degli sport outdoor con l'Action Sport Expo. Yoga con vista sull’acqua, sea sports, talk, street food, performance e molto altro in una suggestiva location sul mare. Skate, BMX, arrampicata, kayak, trekking, MTB, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
SAVE THE DATE Il festival dello sport più atteso torna anche quest’anno! Action Sport Expo 2025 ? 27-28 settembre 2025 Riva Trigoso – Passeggiata Ponente e spiaggia Due giornate di sport, mare, show, street food e divertimento per tutte le età. - facebook.com Vai su Facebook
ITALIA SURF EXPO 2025 arriva alla 26esima edizione!
