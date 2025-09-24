Torna la pioggia e in via Mentana a Monza si apre una voragine mentre passa un pullman
Monza, 24 Settembre 2025 – Un cedimento dell'asfalto si è verificato questo pomeriggio in via Mentana proprio mentre stava transitando un autobus di linea delle Autoguidovie. È successo intorno alle 17.30 nella strada a ridosso del centro cittadino. A causare l'innalzamento scomposto della copertura stradale potrebbe essere stata la pioggia che sta cadendo copiosa anche oggi pomeriggio, e che due giorni fa ha provocato allagamenti anche a Monza. guzzi monza la voragine in via Mentana Questioni di peso . A facilitare il cedimento potrebbe essere stato il peso del pullman, che ha dovuto fermare la sua corsa in attesa dell'intervento di Polizia locale e Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
